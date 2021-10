Betz-le-Château Betz-le-Château Betz-le-Château, Indre-et-Loire Nuit des Châteaux Betz-le-Château Betz-le-Château Catégories d’évènement: Betz-le-Château

Indre-et-Loire

Nuit des Châteaux Betz-le-Château, 23 octobre 2021

Betz-le-Château Indre-et-Loire Betz-le-Château Balade dans le parc du château merveilleusement illuminé.

Accès au sommet d’une des tours, aux éclairages magiques, des oubliettes aux mâchicoulis, des meurtrières aux tours de guet, du pont-levis aux escaliers à vis. viviane.vancauwenberg@hotmail.com +33 6 71 03 95 39 http://www.souterrainsdebetzlechateau.com/ Balade dans le parc du château merveilleusement illuminé.

