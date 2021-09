Basse-Rentgen Château de Preisch Basse-Rentgen, Moselle Nuit des Châteaux à Preisch Château de Preisch Basse-Rentgen Catégories d’évènement: Basse-Rentgen

Moselle

Nuit des Châteaux à Preisch Château de Preisch, 23 octobre 2021, Basse-Rentgen. Nuit des Châteaux à Preisch

Château de Preisch, le samedi 23 octobre à 18:00

Pour notre deuxième édition de la Nuit des châteaux, nous vous proposons une expérience musicale inédite le soir du 23 octobre. Venez découvrir les œuvres interprétées par un groupe d’amis musiciens – professeurs et grands élèves des conservatoires et écoles de musique de la région- qui vont vous accompagner tout au long de votre déambulation. Que ce soit dans les salons ou dans les chambres, votre visite libre sera rythmée par diverses pièces musicales dont certaines ont été spécialement créées pour l’occasion par quatre élèves de la classe de composition du Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz. Le piano Erard demi-queue exposé dans le salon de musique reprendra vie, accompagné par des passionnés qui n’ont qu’une hâte : vous faire partager l’histoire des lieux à travers leur musique. Clarinettes, violon, piano, accordéon et basson résonneront selon un programme inspiré des musiques d’Europe de l’Est (musique klezmer (anonymes), compositeurs Bartok, Khatchaturian, compositeurs contemporains même inspiration (Ciesla- Naulais), élèves compositeurs du CRR même inspiration).

Tarifs : 12€ par adulte, 9€ par enfant (enfant jusqu’à 12 ans)

Rendez-vous le soir du 23 octobre pour une expérience musicale avec une visite libre du château rythmée par des professeurs et grands élèves des conservatoires et écoles de musique de la région. Château de Preisch 2 rue des Lilas 57570 Basse-Rentgen Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T18:00:00 2021-10-23T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Basse-Rentgen, Moselle Autres Lieu Château de Preisch Adresse 2 rue des Lilas 57570 Ville Basse-Rentgen lieuville Château de Preisch Basse-Rentgen