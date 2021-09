Bassens Médiathèque François Mitterrand Bassens, Gironde Nuit des bibliothèques Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Nuit des bibliothèques Médiathèque François Mitterrand, 2 octobre 2021, Bassens. Nuit des bibliothèques

Médiathèque François Mitterrand, le samedi 2 octobre à 18:00

Lectures pyjama pour les petits, casque à réalité virtuelle, quiz, ateliers sont au programme de cette nuit particulière. Sans oublier la braderie de livres. Restauration sur place ou pique-nique personnel. Aucun emprunt ou retour de documents ne sera possible lors de la soirée.

Entrée libre – pass sanitaire obligatoire

Pour sa 4ème édition, la médiathèque vous accueille pour une nuit peuplée de rêves et de cauchemars. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T18:00:00 2021-10-02T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Médiathèque François Mitterrand Bassens