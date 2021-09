Nuit des bibliothèques Médiathèque du Bois fleuri, 2 octobre 2021, Lormont.

Nuit des bibliothèques

le samedi 2 octobre à Médiathèque du Bois fleuri

Programme ——— ### Enquête à la médiathèque : « Qui a tué Jean Eplain Lépoches ? », enquête créée en partenariat avec Le Labo Théâtre de l’EMMDT. Vous êtes le nouveau stagiaire de la PJ, élucidez cette affaire muni d’un casque audio et d’une tablette ! **Médiathèque du Bois fleuri, entre 10h à 17h sur 6 créneaux (10h-10h45-11h30-13h30-14h15-15h45).** **Ado à partir de 12 ans et adultes, possibilité d’enquêter en duo. Gratuit sur inscription.** ### Enquête Cluédo / Murder Party : « Les Aventures de Sherlock Holmes, Le testament de Sir Templeton » animée par la compagnie Les Paradoxales. Les participants disposeront d’une fiche de rôle par personne : ils incarneront un personnage impliqué dans l’intrigue, et trois d’entre eux seront les coupables… Les gagnants seront ceux qui auront élucidé tout ou partie du mystère ou démasqué les « coupables ». [https://www.youtube.com/watch?v=KW45W-4sqrE](https://www.youtube.com/watch?v=KW45W-4sqrE) **Médiathèque du Bois fleuri, de 17h à 20h. À partir de 12 ans. Gratuit sur inscription (jauge de 20 personnes).** ### Concert « Bande originale de Jeux vidéos » par l’orchestre En scène dirigé par Pierre Barusseau an partenariat avec l’association Crystal Gaming Venez (ré-)écouter les musiques des célèbres jeux vidéos : Super Mario Bros, Minecraft, Pokemon, Halo suite, Civilization IV Coronation, Kingdom hearts, Final fantasy VII : One winged angel, Exile : Myst III main theme, Advent rising suite : Bounty hunter theme, Assassin’s creed III, Bratja de full metal alchemist, Dragonborn, Sadness et sorrow de Naruto, Bab yetu de Civilization IV… et Tetris. **Médiathèque du Bois fleuri, entre 20h30 à 21h30** **Tous publics. Gratuit sur inscription.** **Pass sanitaire et port du masque obligatoires.** **Infos et inscriptions 05 56 74 59 80 ou [mediatheque@lormont.fr](mailto:mediatheque@lormont.fr)**

Entrée libre sur réservation

En partenariat avec Bordeaux Métropole, la nuit s’invitera dans une vingtaine de bibliothèques de l’agglomération bordelaise, afin d’en élargir les publics.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde



