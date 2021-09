Nuit des Bibliothèques Médiathèque Castagnéra, 2 octobre 2021, Talence.

Nuit des Bibliothèques

Médiathèque Castagnéra, le samedi 2 octobre à 18:00

Samedi un peu spécial à la Médiathèque : c’est la nouvelle Nuit des Bibliothèques de la Métropole. Exceptionnellement la médiathèque n’ouvrira ses portes qu’à 14h mais restera ouverte à 18h pour une soirée inhabituelle jusqu’à…tard dans la soirée. Au détour des étagères, venez jouer, vous amuser, vous laisser surprendre ou tout simplement lire et choisir des documents à emprunter ! ANIMATIONS SUR INSCRIPTION : Inscription à partir du 15 septembre Mademoiselle – 18h / sur réservation : le spectacle Mademoiselle fait revivre le vélo Kamishibaï des années 1920 et vous fera voyager dans un univers poétique, aux personnages drôles et attachants. Ciné concert “La maison démontable de Buster Keaton” à 19h30 “et l'”Œil pour œil de Laurel et Hardy ” à 20h15 / sur réservation : Pour cette nuit exceptionnelle, nous vous proposons de redécouvrir deux classiques : Buster Keaton à 19h30 et Laurel et Hardy à 20h15. Un musicien, avec votre participation, accompagnera les projections, mettant au goût du jour le cinéma muet. Battle de dessins – 21h30 / sur réservation : venez assister à ce fabuleux affrontement de dessinateurs et participer au spectacle en votant pour votre dessin préféré. ANIMATIONS EN ACCES LIBRE : Balade virtuelle dans des mondes imaginaires : grâce à des casques de réalité virtuelle nos animatrices multimédia vous feront vivre une expérience unique ! (à partir de 11 ans) Tournoi SuperTuxkart : pour cette nuit des bibliothèques essayez-vous aux courses de voitures e réseau dans l’Espace numérique avec le Jeu Supertuxkart. Magie : durant la soirée le magicien Pascal Faidy déambulera dans la médiathèque pour vous en mettre plein les yeux ! Jeux de société : L’association Ludiloisirs sera présente avec ses jeux surdimensionnés ; et la société Ludum vous fera tester de nouveaux jeux de société. Pixelophonia : pour ambiancer cette belle nuit des bibliothèques, deux membres du groupe Pixelphonia joueront des musiques de jeux vidéo…saurez-vous les reconnaitre ? Tatouage éphémère avec le Skinjackin : et si pour cette soirée vous vous laissiez tenter par un tatouage éphémère, original et décalé ? La Recycleuse : Venez admirer le talent de cette artiste qui crée de fabuleux objets avec ce que nous jetons. Vous verrez c’est fou tout ce qu’on peut faire avec une cannette, du carton et de la ficelle ! Et des interventions surprises de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse. On vous attend ! Samedi 2 octobre Médiathèque Castagnéra Entrée libre

Médiathèque Castagnéra allée Peixotto Talence Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T18:00:00 2021-10-02T22:00:00