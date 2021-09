Floirac M.270 - Médiathèque Jean Darriet Floirac, Gironde Nuit des Bibliothèques M.270 – Médiathèque Jean Darriet Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

Nuit des Bibliothèques M.270 – Médiathèque Jean Darriet, 2 octobre 2021, Floirac. Nuit des Bibliothèques

M.270 – Médiathèque Jean Darriet, le samedi 2 octobre à 15:00

Pour sa 5ème édition, la Nuit des Bibliothèques vous emporte à la découverte de la culture Geek : férus de jeu sous toutes ses formes, de littérature de l’imaginaire ou de science et technologies, il y en aura pour tous les goûts ! Venez donc découvrir de nouveaux horizons à partir de : 16h pour jouer avec l’Escape game (places très limitées, réservation obligatoire) 17h pour batailler lors d’un tournoi de Mario Kart 20h pour tester ses connaissances en culture populaire lors d’un Quizz familial 21h30 pour enfin savourer en famille Les Mondes de Ralph, un film de Rich Moore (Walt Disney Compagny) Et tout au long de la soirée, une kyrielle de propositions à découvrir : concours de Cosplay, exposition d’objets rétro, ateliers jeux vidéo, borne d’arcade…. de quoi occuper toutes les générations ! Partenariats : Bordeaux Métropole Ludothèque Ô Fil du jeu Magic Makers Tout public, à partir de 6 ans Gratuit Renseignements et réservations Médiathèque : 05 56 86 99 28 ⚠️ Pass sanitaire obligatoire dès l’âge de 12 ans

GRATUIT

Escape game, tournoi de Mario Kart, quiz, concours de Cosplay, exposition d’objets rétro, ateliers jeux vidéo, borne d’arcade…. de quoi occuper toutes les générations ! M.270 – Médiathèque Jean Darriet avenue Pierre Curie Floirac Floirac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu M.270 - Médiathèque Jean Darriet Adresse avenue Pierre Curie Floirac Ville Floirac lieuville M.270 - Médiathèque Jean Darriet Floirac