Ludo-Médiathèque, le samedi 2 octobre à 17:00

Cette année la Nuit des bibliothèques sera numérique à Cenon, avec la collaboration de l’association UNISPHERES. ### Des animations virtuelles et sonores au milieu des livres et des jeux **MAO sur tables tactiles** Top chef d’orchestre De 17h à 19h Tout public **Pique-nique musical** Chacun apporte son plat De 19h à 20h **Performance artistique et musicale** Peinture 3D en réalité virtuelle Par Kamel Ghabte et Möka De 20h à 21h30 **Entrée libre**

Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon Palmer Gironde

2021-10-02T17:00:00 2021-10-02T22:00:00

