18h – 20h **Percu’bidons :** Venez vous essayer à la création d’instrument de percussion et improvisez-vous musicien d’un soir Nombre de places limité Sur inscription* 20h – 22h **Dépaysement musical :** Il est temps de réenchanter nos oreilles et de se laisser porter par les douces sonorités des instruments d’ici ou d’ailleurs.

Gratuit sur inscription | Accès soumis au pass sanitaire

Pour l’occasion le Centre de doc de la MRES vous ouvre ses portes au son de la musique Centre de doc de la MRES 1 rue Jules de Vicq 59800 Lille Lille Fives Nord

