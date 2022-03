Nuit des Bains Association Quartier des Bains Genève Catégorie d’évènement: Genève

Nuit des Bains Association Quartier des Bains, 24 mars 2022, Genève. Nuit des Bains

Association Quartier des Bains, le jeudi 24 mars à 18:00

Les galeries du Quartier des Bains vernissent leurs nouvelles expositions et les institutions accueillent le public gratuitement de 18h à 21h. Expositions personnelles, collectives, projections; profitez de l’occasion pour découvrir les propositions des membres de l’association d’art contemporain du Quartier des Bains. Programme détaillé sur [www.quartierdesbains.ch](http://www.quartierdesbains.ch)

Gratuit

Découvrez les nouvelles propositions des membres de l’association d’art contemporain du Quartier des Bains. Association Quartier des Bains Rue des Bains 22, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T18:00:00 2022-03-24T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Association Quartier des Bains Adresse Rue des Bains 22, 1205 Genève Ville Genève lieuville Association Quartier des Bains Genève

Association Quartier des Bains Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Nuit des Bains Association Quartier des Bains 2022-03-24 was last modified: by Nuit des Bains Association Quartier des Bains Association Quartier des Bains 24 mars 2022 Association Quartier des Bains Genève genève

Genève