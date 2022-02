Nuit des Arts Martiaux Cambes-en-Plaine Cambes-en-Plaine Catégories d’évènement: Calvados

Cambes-en-Plaine

Nuit des Arts Martiaux Cambes-en-Plaine, 5 mars 2022, Cambes-en-Plaine. Nuit des Arts Martiaux Cambes-en-Plaine

2022-03-05 20:15:00 20:15:00 – 2022-03-05

Cambes-en-Plaine Calvados Cambes-en-Plaine Spectacle garanti lors de la 2ème nuit des arts martiaux organisée au gymnase Lilian Thuram de Cambes-en-Plaine !

Des lots seront à gagner pour les participants.

+33 2 31 53 12 34 https://www.cambesenplaine.com/

