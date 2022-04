Nuit des Arts #22 Divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Nuit des Arts #22 Divers lieux à Roubaix, 13 mai 2022, Roubaix. Nuit des Arts #22

du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai à Divers lieux à Roubaix

La Nuit des Arts, à vous de jouer ! Profitez de 3 jours d’art à Roubaix. Consultez le programme numérique Nuit des Arts #22. Imaginez votre parcours parmi les œuvres des 300 artistes exposés : bande dessinée, céramique, collage, dessin, installation, peinture, photographie, sculpture, street art… Laissez-vous surprendre par Roubaix, ses lieux d’art, ses restaurants et ses commerces. Nous vous souhaitons de belles découvertes ! [[https://www.calameo.com/read/0000531371ab2764248d4](https://www.calameo.com/read/0000531371ab2764248d4)](https://www.calameo.com/read/0000531371ab2764248d4) Découvrez la carte interactive des événements : [[https://livemap.getwemap.com/iframely.php?emmid=18228&token=K9UCJCEUJ3ZEJ1E3QXTA94YKO&height=500](https://livemap.getwemap.com/iframely.php?emmid=18228&token=K9UCJCEUJ3ZEJ1E3QXTA94YKO&height=500)](https://livemap.getwemap.com/iframely.php?emmid=18228&token=K9UCJCEUJ3ZEJ1E3QXTA94YKO&height=500)

Entrée gratuite et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T11:00:00 2022-05-13T23:59:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-15T11:00:00 2022-05-15T17:00:00

