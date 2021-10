Roubaix divers lieux à Roubaix Nord, Roubaix Nuit des Arts #21 divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du vendredi 3 décembre au dimanche 12 décembre

La Nuit des Arts joue les prolongations pour cette 21e édition. C’est ainsi plus de temps pour flâner à Roubaix à la découverte de lieux uniques et d’artistes variés. Dans 52 lieux de la ville et au travers de l’œuvre de plus de 500 artistes, la Nuit des Arts est une porte ouverte à la pluralité des formes: dessin, collage, céramique, gravure, installation, peinture, photographie, sculpture, street art… Pour cette édition, pas moins de 15 nouveaux lieux rejoignent également l’aventure ! Dans ce foisonnement, il y en aura pour tous les goûts. Il ne vous reste plus qu’à tracer votre parcours ! [https://livemap.getwemap.com/iframely.php?emmid=18228&token=K9UCJCEUJ3ZEJ1E3QXTA94YKO&height=500](https://livemap.getwemap.com/iframely.php?emmid=18228&token=K9UCJCEUJ3ZEJ1E3QXTA94YKO&height=500)

Gratuit

Après deux ans d’absence la Nuit des Arts s’étend sur deux week-ends pour cette 21e édition. divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T18:00:00 2021-12-03T23:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T23:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T18:00:00

