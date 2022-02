Nuit des animaux nocturnes Hanvec, 10 février 2022, Hanvec.

Nuit des animaux nocturnes Hanvec

2022-02-10 19:00:00 – 2022-03-04 21:00:00

Hanvec Finistère Hanvec

Amphibiens, chouettes ou chauves-souris : le soir tombé, les allées de Menez Meur regorgent d’animaux discrets et mystérieux.

Après une introduction en salle, laissez-vous guider à la découverte de cette faune nocturne fascinante et méconnue.

Sur inscription : 02.98.68.81.71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

Prévoir des vêtements adaptés et une lampe torche.

domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr +33 2 98 68 81 71

Hanvec

