Nuit des 100 Jours Aix-en-Provence, 5 juin 2022, Aix-en-Provence.

Nuit des 100 Jours Arts et Métiers campus d’Aix-en-Provence 2 Cours Des Arts et Métiers Aix-en-Provence

2022-06-05 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-05 05:00:00 05:00:00 Arts et Métiers campus d’Aix-en-Provence 2 Cours Des Arts et Métiers

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un évènement de grande ampleur entièrement réalisé par les élèves

Comme chaque année, pour fêter la fin des examens et l’arrivée des beaux jours, l’École des Arts et Métiers d’Aix-en-Provence sera entièrement transformée pour accueillir une nouvelle fois plus de 5 000 personnes. Les décorations, la logistique ou encore la mise en sécurité de l’école et des installations, sont intégralement gérées et réalisées par et à l’initiative des élèves.

La Nuit des 100 Jours, placée sous le thème Prestige et Élégance offrira aux participants attendus de multiples scènes et ambiances pour que les goûts de chacun soient satisfaits : pop, rock, électro, commercial, techno et salsa ! Les invités auront donc de quoi se divertir ainsi que de quoi se restaurer directement sur place. Cet évènement, accueille cette année des artistes internationaux tels que Martin Jensen et Watermät, en plus d’artistes jazz et rock et de jeunes talents de la région. Un Gala à portée symbolique ouvert au public

C’est pour célébrer la fin de l’année, la diplomation d’anciennes générations mais aussi le départ du campus des 2e années que les élèves réalisent ce Gala. Cette étape phare dans la vie des étudiants est une occasion rêvée pour célébrer ce moment avec famille, amis, et anciens élèves revenus pour l’occasion. C’est aussi l’occasion de redynamiser la vie étudiante, de renouer avec la ville d’Aix-en-Provence et surtout de s’ouvrir sur la population aixoise !

Un grand projet qui complète le cursus d’ingénieur. Ce Grand Gala est l’occasion pour les élèves d’être à la tête d’un projet d’ampleur qui, bien que hors cursus, mobilise un grand groupe d’élèves motivés. C’est ce qui fait la richesse de la vie

associative de cette école : de tels projets menés hors cadre scolaire sont des compléments essentiels à la formation de nos camarades futurs ingénieurs. Un évènement qui tient à cœur aux Gadzarts et aux aixois !



Dès 21h : Ouverture des portes du Gala.

Tenue de Gala exigée : costume cravate / nœud papillon / robe de soirée.

Afin de débuter la saison estivale en grandeur, les élèves de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers d’Aix-en-Provence organisent, dans leur école, le retour du Grand Gala historique de la Nuit des 100 Jours

Arts et Métiers campus d’Aix-en-Provence 2 Cours Des Arts et Métiers Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-09 par