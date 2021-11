Sélestat Médiathèque intercommunale de Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Nuit d’encre, série théâtrale cinématographique Médiathèque intercommunale de Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Nuit d’encre, série théâtrale cinématographique Médiathèque intercommunale de Sélestat, 22 janvier 2021, Sélestat. Nuit d’encre, série théâtrale cinématographique

Médiathèque intercommunale de Sélestat, le vendredi 22 janvier à 00:00

### Nuit d’encre La compagnie Téatralala vous présente _Nuit d’Encre, la série_ sous la forme d’une série théâtrale cinématographique. Depuis novembre 2020, un épisode est diffusé chaque semaine. A l’occasion des Nuits de la Lecture 2021, vous pouvez voir le dernier épisode sur le site de la Médiathèque intercommunale de Sélestat. [www.mediatheque-selestat.net](http://www.mediatheque-selestat.net)

Animation filmée

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2021, la compagnie Téatralala vous présenteNuit d’Encre, la série sous la forme d’une série théâtrale cinématographique. Médiathèque intercommunale de Sélestat 2 Espace Gilbert Estève 67600 Séléstat Sélestat Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-22T00:00:00 2021-01-22T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Médiathèque intercommunale de Sélestat Adresse 2 Espace Gilbert Estève 67600 Séléstat Ville Sélestat lieuville Médiathèque intercommunale de Sélestat Sélestat