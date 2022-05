Nuit d’en fer Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Nuit d'en fer Couleurs de forge 11, Allée des Blachettes Pierrelatte

2022-07-16 12:00:00 12:00:00 – 2022-07-17

Pierrelatte Drôme Pour la 14 édition de nuit d’en fer, des forgerons se retrouveront à Pierrelatte pour les 24h de forge. Ils mettront leur savoir-faire en commun pour construire une œuvre magnifique. Restauration et concert sut place. Couleurs de forge 11, Allée des Blachettes Pierrelatte

