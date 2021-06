Pierrelatte Pierrelatte Drôme, Pierrelatte Nuit d’en Fer Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Nuit d’en Fer Pierrelatte, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Pierrelatte. Nuit d’en Fer 2021-07-17 – 2021-07-18 Couleurs de Forge 11, Allée des Blachettes

Pierrelatte Drôme 13ème édition de Nuit d'en Fer. Le thème de cette édition est Mad Max. Des forgerons partageront leur passion pour la forge pendant 24h accompagnés par un groupe de musique. Buvette et restauration possible. +33 4 75 04 01 10

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Étiquettes évènement : Autres Lieu Pierrelatte Adresse Couleurs de Forge 11, Allée des Blachettes Ville Pierrelatte lieuville 44.35852#4.70708