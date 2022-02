Nuit d’écriture : Île merveilleuse, exil, écrin – Miniature du lointain Chez Arthur et Janine,56 rue du 4 septembre,Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Nuit d’écriture : Île merveilleuse, exil, écrin – Miniature du lointain Chez Arthur et Janine,56 rue du 4 septembre,Arles, 25 février 2022, Arles. Nuit d’écriture : Île merveilleuse, exil, écrin – Miniature du lointain

Chez Arthur et Janine, 56 rue du 4 septembre, Arles, le vendredi 25 février à 21:00

**Mettre en mots** **et pourquoi pas en musique** vos pensées légères, colères, amoureuses, mystérieuses, profondes, solidaires, insulaires. Transparentes. Un temps d’échanges, de mouvement, de renouveau, avec **Thézame Barrême**, poète écrivain et la participation d’**Abdul Jaba** du groupe **Hedy Lamarr** au piano, **Dora Özal** à la guitare et **Helios Warin** à la clarinette. **Un** **atelier de création textes** à dire et à chanter en collaboration avec la **Nuit de la poésie** (qui se tiendra le 27 mai prochain à la Hauture) et la complicité de **trois lieux,** trois îles réunies pour recevoir celles et ceux qui auront le désir de « faire archipel”, de naviguer, déambuler d’un point à l’autre, **les 25, 26, 27 février, dans le cadre d’Arles se livre 2022 :** chez**arthur**et**janine**, **Aux Arts Exetera** et **Le ciel dans l’escalier**, maison de geste. L’adhésion au Ciel dans l’escalier qui, au cours de l’année proposera régulièrement nuits de lecture, nuits d’écriture et autres résidences de création, est requise : 5 euros + participation libre et consciente. Nombre de places limité. Réservation indispensable :** [[lecieldanslescalier@gmail.com](mailto:lecieldanslescalier@gmail.com)](mailto:lecieldanslescalier@gmail.com)**

5 euros + participation libre et consciente

Vendredi 25 février 2022, au bord de la nuit, de 21h à minuit, atelier de création textes à dire et à chanter, dans le cadre du festival Arles se livre avec Thézame Barrême Chez Arthur et Janine,56 rue du 4 septembre,Arles Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T21:00:00 2022-02-25T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Chez Arthur et Janine,56 rue du 4 septembre,Arles Adresse Arles Ville Arles lieuville Chez Arthur et Janine,56 rue du 4 septembre,Arles Arles Departement Bouches-du-Rhône

Chez Arthur et Janine,56 rue du 4 septembre,Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Nuit d’écriture : Île merveilleuse, exil, écrin – Miniature du lointain Chez Arthur et Janine,56 rue du 4 septembre,Arles 2022-02-25 was last modified: by Nuit d’écriture : Île merveilleuse, exil, écrin – Miniature du lointain Chez Arthur et Janine,56 rue du 4 septembre,Arles Chez Arthur et Janine,56 rue du 4 septembre,Arles 25 février 2022 56 rue du 4 septembre Arles Arles Arles Chez Arthur et Janine

Arles Bouches-du-Rhône