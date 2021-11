Nuit de prière de l’association “Pour l’unité du monde par l’Église catholique” Église Saint-Sulpice, 20 novembre 2021, Paris.

Nuit de prière de l’association “Pour l’unité du monde par l’Église catholique”

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Église Saint-Sulpice

Buffet partagé, apportez : du salé, si vous êtes né entre janvier et juin, du sucré, entre juillet et décembre ; un bar vous permettra d’acheter bière, vin, jus de fruit. • De 20h à 22h15, bal folk avec Florie-Anne et un groupe de musiciens formé pour l’occasion (participation au défraiement de l’animatrice : 2 euros). • À 22h30, possibilité de participer à la messe solennelle en l’honneur de la Sainte Vierge, célébrée dans l’église, et à l’heure sainte avec complies chantées, dans le cadre de la nuit de prière organisée par l’association “Pour l’Unité” (plus d’informations : [https://www.pourlunite.com](https://www.pourlunite.com) • La soirée se poursuivra avec jeux de société (apportez vos jeux préférés), boissons chaudes, pains d’épices etc. Nous espérons vivement vous retrouver ou faire votre connaissance le 27 novembre ! (Contact : Marie-Charbel : 06 52 91 24 07 – [mc.dupoyet@gmail.com](mailto:mc.dupoyet@gmail.com))

Du samedi 27, 20h00, au dimanche 28 novembre, 6h30. Concert, buffet, messe

Église Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice Paris Paris



