Que se passe t-il à Saint-Congard, les nuits de pleine lune ? Que se passe-t-il le long du chemin de halage et non loin de l’ancien château de Nominoë ? Venez marcher avec nous pour le découvrir… Des rencontres historiques et improbables vous attendent. Prenez de bonnes chaussures, une lampe de poche et un petit pique-nique. Nous fournissons le reste : surprises, mystère, frissons et potion magique.

Tarifs : 6€ / Gratuit pour les moins de 10 ans

L’heure et le lieu de RDV ne sera communiqué que sur réservation (Limitées à 50 personnes).

+33 6 88 49 57 20

