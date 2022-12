Nuit de lumière Marseille 2e Arrondissement, 21 décembre 2022, Marseille 2e Arrondissement .

Nuit de lumière

Quai du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-12-21 17:30:00 17:30:00 – 2022-12-21

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Pour les fêtes de fin d’année, le coeur de la ville s’illumine aux couleurs de Noël et vous offre de nombreuses animations gratuites.



À ne pas rater, sur le Quai du Port le 21 décembre, un merveilleux spectacle nocturne, suivi de DJ Faze aux platines !



De 17h30 à 18h15 : Spectacle nocturne, pyrotechnique et musical, « Nuit de lumière », par la Cie Karnavires. Magie des images, magie du feu, ce spectacle emporte le public dans un voyage qui va transformer un instant l’espace et le temps. Les Illumineurs, personnages extraordinaires, orchestrent cette apothéose d’étincelles comme un immense cabaret ouvert vers les étoiles. (durée 40 mn).

Ce spectacle sera accompagné d’une projection sur l’Hôtel de Ville.



De 18h30 à 19h15 : DJ Faze, producteur, leader de l’Urban French Touch.

DJ Faze a commencé sa carrière il y a 20 ans. Il a été booké dans les clubs, festivals et les salles les plus prestigieuses (le Zénith de Paris, le Stade Vélodrome, le Dôme de Marseille, l’Élysée Montmartre à Paris, le festival Marsatac, les soirées Borderline, le VIP Room Paris, le Silencio…)

Pour les amateurs d’old school, il a entre autres partagé la scène avec le Wu Tang, DJ Premier, Pete Rock, Mobb Deep ou encore Jazzy Jeff… Pour les férus de new school, il a notamment été vu sur scène aux côté de DJ Snake, Ty Dolla Sign, Kid Ink, Tyga, Trey Songz, Jay Rock…

Directeur artistique des soirées PNRM du Baou en 2019, il a aussi été aussi un des résidents des soirées Sunblock au R2 de Marseille.

Son émission de radio est une référence en termes de musiques urbaines. Ses apparitions remarquées sur des médias de référence tels CNN, Skyrock, Canal Plus, France TV font de lui un acteur majeur de la scène Hip-Hop française.



Ce spectacle, initialement programmé dimanche 11 décembre, avait été reporté en raison de l’alerte météorologique « épisode de vent violent » et pour garantir la sécurité des Marseillaises et des Marseillais.

Spectacle nocturne et musical sur le quai du Port !

https://www.marseille.fr/decouvrir-marseille/actualit%C3%A9s/foire-aux-santons

Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-15 par