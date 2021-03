Nevers CCI Niévre Nevers Nuit de l’Orientation en digitale CCI Niévre Nevers Catégorie d’évènement: Nevers

**La nuit de l’orientation 2021 s’adapte au contexte en devenant 100% digitale. Elle sera organisée via une plateforme de salon virtuel.** SPECIAL METIERS D’AVENIR Choisir sa formation, son métier, son avenir … donc son orientation est une étape cruciale dans le parcours des jeunes. La Nuit de l’Orientation de Nevers est une soirée gratuite qui s’adresse à tous les jeunes et leurs parents souhaitant trouver les réponses à leurs questions sur l’orientation. Pour s’inscrire : [[https://12mars.nuitdelorientation.fr/](https://12mars.nuitdelorientation.fr/)](https://12mars.nuitdelorientation.fr/) Au programme de cette grande soirée digitale :

Des speed dating avec des professionnels Nivernais représentant les secteurs d’activités d’avenir d’ici 2030,

Des entretiens personnalisés avec des conseillers d’orientation,

Des informations sur les mini-stages « découverte des métiers »,

De nouveaux quizz d’orientation plus interactifs,

Des fiches et vidéos métiers en lien avec l'application inforizon…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T16:30:00 2021-03-12T21:00:00

