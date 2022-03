Nuit de l’impro 2022 Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Nuit de l'impro 2022 Saint-Paul-Trois-Châteaux, 31 mars 2022

2022-03-31 20:00:00

Tournoi régional d'improvisation théâtrale !

4 équipes de grand talent, venues des 4 coins du quart sud-est de la France, vont s’affronter dans un ring d’improvisation théâtrale, sous la houlette d’un arbitre impitoyable : William Meyssonnier. lesimprobiotics@gmail.com +33 7 66 28 54 87 https://urlz.fr/hvdo Salle Fontaine – Espace de la Gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux

