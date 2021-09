Valence Valence Drôme, Valence Nuit de l’Iguane Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Nuit de l’Iguane Valence, 16 octobre 2021, Valence. Nuit de l’Iguane 2021-10-16 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-16 23:00:00 23:00:00 Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération

Valence Drôme Trio de rock alternatif. centreculturelfontlozier@orange.fr +33 9 64 04 85 67 https://www.fontlozier.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Ville Valence lieuville 44.90769#4.88636