Nuit de l’horreur Scène Prévert, 30 octobre 2021, Joinville-le-Pont.

Nuit de l’horreur

Scène Prévert, le samedi 30 octobre à 17:30

Le cinéma Prévert organise une soirée spéciale films d’horreur le samedi 30 octobre ! **Ça (VF)** _Réalisé par Andy Muschietti_ _Avec Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Finn Wolfhard_ _Interdit aux moins de 12 ans_ _**Samedi 30 octobre à 17h30**_ À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s’intégrer se sont regroupés au sein du “Club des Ratés”. Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l’école. Ils ont aussi en commun d’avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu’ils appellent “Ça”… Car depuis toujours, Derry est en proie à une créature qui émerge des égouts tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes de choix : les enfants. Bien décidés à rester soudés, les Ratés tentent de surmonter leurs peurs pour enrayer un nouveau cycle meurtrier. Un cycle qui a commencé un jour de pluie lorsqu’un petit garçon poursuivant son bateau en papier s’est retrouvé face-à-face avec le Clown Grippe-Sou … **Shining (version longue 2h23) – VOST** _Réalisé par Stanley Kubrick_ _Avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd_ _Interdit aux moins de 12 ans_ _Samedi 30 octobre à 20h30_ Écrivain, Jack Torrance est engagé comme gardien, pendant tout l’hiver, d’un grand hôtel isolé du Colorado – l’Overlook – où il espère surmonter enfin sa panne d’inspiration. Il s’y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté d’un don de médium. Tandis que Jack n’avance pas dans son livre et que son fils est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre les terribles secrets de l’hôtel et bascule peu à peu dans une forme de folie meurtrière où il s’en prend à sa propre famille… **Christine (1h51) – VOST** _Réalisé par John Carpenter_ _Samedi 30 octobre à 23h30_ La première fois qu’Arnie vit Christine, il tomba en extase devant cette beauté aux formes éblouissantes. C’était dit, ils aillaient lier leurs destins pour le meilleur et pour le pire. Mais Christine, la belle Plymouth, modèle 57, n’aime pas trop les rivales. Gare à celles qui voudront approcher Arnie.

Séances spéciales : 5€

Venez frissonner au cinéma Prévert pour une soirée spéciale !

Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T17:30:00 2021-10-30T23:30:00