Nuit de l’horreur Sanguinet, 31 octobre 2021, Sanguinet. Nuit de l’horreur 2021-10-31 18:30:00 – 2021-10-31 23:00:00 Salle des fêtes Place de la Mairie

Sanguinet Landes 8 8 EUR L’association Tapages en partenariat avec le cinéma “Le Renoir” organise la projection de deux films d’horreur le premier à 18h30 le second à 21h00 à la salle des fête de la mairie de Sanguinet. Première séance à 18H30 : Malignant (durée 1h51)

Deuxième séance à 21H : Candyman (durée 1h34) Déconseillé au moins de 12 ans. Entrée pour un film 5 euros, tarif spécial pour les deux films 8 euros.

Tapages dernière mise à jour : 2021-10-21

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sanguinet Autres Lieu Sanguinet Adresse Salle des fêtes Place de la Mairie Ville Sanguinet lieuville 44.48349#-1.07624