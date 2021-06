Nuit de l’Histoire vivante MSR,Musée Saint-Raymond,musée des Antiques de Toulouse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Toulouse.

Nuit de l’Histoire vivante

MSR, Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse, le samedi 3 juillet à 19:00

### VIATORES Ces Romains de l’époque tardive, ayant cotoyé les Wisigoths, vous accueilleront au 2e étage, à proximité de la toute nouvelle section consacrée au royaume wisigothique de Toulouse. Ils vous présenteront leur costume, leur armement et vous feront découvrir bien d’autres aspects de leur vie quotidienne. ### UN POIL D’HISTOIRE Encore des Romains, mais ceux-ci vous présenteront la vie quotidienne au Ier siècle de notre ère : armement et vie du soldat, présentation des armes des gladiateurs, vêtements et bijoux des femmes romaines, techniques et usage de l’écriture. ### CASTRA PEREGRINA Cette jeune troupe de reconstitution se produira pour la première fois ! Elle sera composée d soldats romains un peu particuliers dont les missions s’apparentent au renseignement, à l’espionnage, au rôle d’éclaireurs, de porteurs de messages, de police politique : les _speculatores_ et les _frumentorii_. Vous devriez même être initiés à la cryptographie antique et être capables d’envoyer des messages codés. ### COEUR DE TR’ÂME Richard et Annemie, partageront avec vous leur passion pour le filage et le tissage à l’époque médiévale. Comment d’une laine triée et lavée, dégage-t-on des fibres ? Quelle est la différence entre laine peignée et laine cardée ? Comment fabriquer un fil à partir des fibres ? Le tissage, du fil de chaîne au fil de trame, un art codifié et maîtrisé… Vous seront proposées des reconstitutions historiques d’outils du travail de la laine (fuseaux, roue à filer, métiers à tisser) ainsi que des tissus et costumes médiévaux. ### LES LIONS DU KENT La troupe des _Lions du Kent_ pratique les Arts martiaux historiques européens (AMHE), ils reconstituent la manière de combattre de la première moitié du XVe siècle. Vous pourrez les voir pratiquer dans l’espace de la grande salle du rez-de-chaussée qui leur sera réservé. Réalisé par la Compagnie Millimétrée, un mapping vidéo et sonore viendra ornée la façade du musée pour faire patienter les visiteurs que nous espérons très nombreux pour cette Nuit de l’Histoire vivante. Ne manquez pas ce rendez-vous !

Entrée libre, sans réservation

Pour cette édition, nous ferons la part belle à l’Histoire Vivante. Cinq troupes de reconstitution historique vous attendent pour cette soirée exceptionnelle.

MSR,Musée Saint-Raymond,musée des Antiques de Toulouse 1 ter Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00