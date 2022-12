Nuit de l’engoulevent Monteneuf Monteneuf Catégories d’évènement: Monteneuf

Morbihan

Nuit de l'engoulevent 1 rue des menhirs Monteneuf Morbihan

2023-06-02 20:30:00 – 2023-06-02 22:30:00

Morbihan Une sortie nature à la tombée de la nuit sur les traces d’un oiseau nocturne emblématique des milieux de landes : le fascinant et mythique engoulevent d’Europe.

Au fil d’un jeu de piste à travers la réserve naturelle vous partirez à la rencontre de ces oiseaux qui viennent nicher à Monteneuf à chaque printemps, jusqu’à peut-être entendre au cœur des landes leur chant si particulier vrombir dans le clair de lune.

Prévoir tenue adaptée pour une sortie extérieure.

Tout public, conseillé à partir de 5 ans. Réservation obligatoire. +33 2 97 93 26 74

