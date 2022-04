Nuit de l’engoulevent Monteneuf Monteneuf Catégories d’évènement: Monteneuf

Monteneuf Morbihan Monteneuf L’Association les Landes vous invite à participer aux côtés de l’équipe scientifique de la Réserve naturelle à cette nouvelle session de comptage des engoulevents qui peuplent les landes de Monteneuf.

Une sortie nature à la tombée de la nuit sur les traces d’un oiseau nocturne emblématique des milieux de landes : le fascinant et mythique Engoulevent d’Europe. Infos pratiques : Pour tous publics. Aucune connaissance naturaliste préalable n’est nécessaire. GRATUIT. Nombre de places limité. +33 2 97 93 26 74 https://leslandes.bzh/ L’Association les Landes vous invite à participer aux côtés de l’équipe scientifique de la Réserve naturelle à cette nouvelle session de comptage des engoulevents qui peuplent les landes de Monteneuf.

