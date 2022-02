Nuit de l’électroacoustique Pavillon ADC, 19 mars 2022, Genève.

Nuit de l’électroacoustique

Pavillon ADC, le samedi 19 mars à 19:00

C’est une affiche ouverte, joyeuse et délibérément stimulante qui animera cette première Nuit de l’électroacoustique, associant les chef·fe·s de fil de la musique sur bande, véritables pionnières et pionniers du genre, aux personnalités les plus intrigantes de la scène actuelle. Musique de scène, musique expérimentale ou performative, sur plusieurs plateaux en simultané, on pourra s’offrir le grand frisson, une traversée d’expressions multiples et savamment orchestrées, avec la complicité de la cave12.

de CHF 5.- à CHF 20.-

Musique, création et réalité virtuelle !

Pavillon ADC Rue Charles-Sturm 1, 1206 Genève Genève Champel



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T23:59:00