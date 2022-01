Nuit de l’écoute Alliance Française du Costa Rica Carmen Catégories d’évènement: Cantón San José

Nuit de l’écoute Alliance Française du Costa Rica, 21 janvier 2022, Carmen. Nuit de l’écoute

Alliance Française du Costa Rica, le vendredi 21 janvier à 19:00

Soirée de lecture de romans, poésie et BD! Lecture à voix haute par les professeurs de l’Alliance Française du Costa Rica Alliance Française du Costa Rica San José, Barrio Amón, Avenida 7 calle 5 Carmen Cantón San José

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T20:00:00

