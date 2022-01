Nuit de le lecture (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde, 22 janvier 2022, Brive-la-GaillardeBrive-la-Gaillarde.

2022-01-22 17:00:00 17:00:00 – 2022-01-22 22:00:00 22:00:00

Médiathèque Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde le 22 janvier de 17 à 22h

Pour l’édition 2022 de la nuit de la lecture nous vous concoctons un événement à la hauteur de vos attentes !

Le thème national est « L’amour », le programme de la médiathèque :

17h-18h atelier « Peindre l’amour » , pour les enfants à partir de 6 ans.

18h-19h Lectures d’extraits autour du thème de l’amour par les bibliothécaires et par le public

19h-20h Quizz pour les enfants et lectures d’albums sur le thème de l’amour

20h-21h Spectacle mêlant magie et conte :

Spectacle jeune public: La Potion de Petram: Un conte médiéval-fantastique mêlant Théâtre et Magie. Un décor somptueux, des personnages attachants, des illusions variées, plein de rires, de mystères et d’émotions. Une aventure merveilleuse, aussi palpitante que frissonnante !

Synopsis : Dalwin, jeune magicien en herbe, est victime d’une terrible malédiction. Son seul espoir serait de rencontrer le grand maître sorcier Balranar. Cependant, on dit de ce dernier qu’il est aussi puissant que terrifiant ! Mais Dalwin, pourtant si peureux, n’a d’autres choix que de solliciter son aide. Balranar acceptera t-il d’aider gracieusement notre novice ? Une chose est sûre, seul le grimoire légendaire du sorcier renferme la recette de l’unique remède : La Potion de Petram !

21h-22h Karaoké et quizz musical à l’espace musique et cinéma

+33 5 55 84 95 66 https://www.facebook.com/mediathequesludotheque.brive

