**Au programme :** **• 3 longs métrages – cultes ou inédits** – qui viendront rythmer la Nuit : **Kuzco, l’empereur mégalo** (Mark Dindal), culte ! **Tokyo Godfathers** (Satoshi Kon), coup de cœur ! **Old Man Cartoon Movie** (Mikk Mägi, Oskar Lehemaa), inédit en salles ! **• Focus sur la création régionale** avec l’école d’animation roubaisienne PÔLE 3D, qui ouvrira la soirée. **• Une sélection éclectique de courts métrages** : escapades poétiques, comédies décalées, animations WTF, le tout saupoudré d’explosions gores, pour un programme survitaminé ! **Petit-déjeuner offert à l’aube, pour se remettre de ses émotions !** > Informations : [Nuit de l’animation](https://fete-anim.com/nuit-de-l-animation-lille.html) > Réservations : [Nuit de l’animation – Réservations](https://www.helloasso.com/associations/rencontres-audiovisuelles/evenements/fete-de-l-anim-2021-nuit-de-l-animation-vendredi-19-nov-21h-theatre-sebastopol)

17€ / 12€*

9 heures de projection, pour une nuit entière dédiée au film d’animation : inédits, coups de cœur, courts, clips et longs métrages à (re)découvrir dans une ambiance survoltée ! Théâtre Sébastopol Place Sébastopol, 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

