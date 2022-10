Nuit de l’Anim Marseille 1er Arrondissement, 11 novembre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Nuit de l’Anim

2022-11-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-11 05:00:00 05:00:00

EUR 20 25 Le nouvel événement ciné-déjanté à Marseille !



La nuit du vendredi 11 novembre de 20h à 5h, vous seront proposés au cinéma Les Variétés 3 longs métrages dont deux avant-premières et 3 programmes de courts métrages ainsi qu’une table mashup et quelques surprises…



Les longs-métrages :



– NICORN WARS (ES/FR – 1h32) d’Alberto Vázquez.



Le réalisateur de Psiconautas revient dans une fable où oursons et licornes

s’affrontent…

En partenariat avec CineHorizontes.

Interdit aux -12 ans.



– INU-OH (JP – 1h38) de Masaaki Yuasa.



Une puissante histoire d’amitié et une odyssée historico-rock servie par le

trait du mangaka Taiyou Matsumoto



– BELLADONNA (JP – 1h33) d’Eiichi Yamamoto.



Onirique, érotique, fantastique, psychédélique, une rare occasion de voir ce

chef d’œuvre de 1973 en salle de cinéma.

Interdit aux -12 ans



Les courts-métrages :



– Focus régional : Carte blanche à Sudanim (1h), nouvelle association des

professionnels de l’animation et du jeux vidéo dans la région Sud-PACA.

– Monstrueuses (1h20), 7 courts récents où les femmes peuvent être brutales,

autodestructrices et mauvaises comme n’importe quel homme ! En partenariat avec Cinémanimé.

– Courts Rageux (0h30), à voir en déambulation sur deux salles. Sélection de films internationaux où la bichromie et la musicalité nourrissent la créativité.



En plus des projections en salle, le hall du cinéma sera investi par des stands et une table mashup, un outil collaboratif et ludique qui nous permet de s’initier au montage vidéo !

Première édition de la Nuit de l’Anim au cinéma Les Variétés.

https://lesvarietes-marseille.com/

