Villeneuve-Minervois Villeneuve-Minervois Aude, VILLENEUVE MINERVOIS NUIT DE LA TRUFFE Villeneuve-Minervois Villeneuve-Minervois Catégories d’évènement: Aude

VILLENEUVE MINERVOIS

NUIT DE LA TRUFFE Villeneuve-Minervois, 5 février 2022, Villeneuve-Minervois. NUIT DE LA TRUFFE Villeneuve-Minervois

2022-02-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-05

Villeneuve-Minervois Aude Villeneuve-Minervois Grand rendez-vous gustatif du mois de février qui vient clôturer les marchés aux truffes de l’hiver prévus dans l’Aude. Uniquement sur réservation (plus d’informations à venir). nuitdelatruffe@gmail.com Villeneuve-Minervois

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, VILLENEUVE MINERVOIS Autres Lieu Villeneuve-Minervois Adresse Ville Villeneuve-Minervois lieuville Villeneuve-Minervois