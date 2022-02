Nuit de la thermographie spéciale Copropriété Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Maison de la Planète, le jeudi 17 février à 19:00

La caméra thermique transmet en couleurs la température des différentes parties d’un logement : elle rend visible l’invisible, et fait ainsi prendre conscience du rôle primordial de l’isolation. Une conseillère France Rénov’ vous expliquera comment interpréter ces images et abordera les solutions existantes pour améliorer la performance énergétique d’un logement et ainsi réduire le gaspillage d’énergie. Une habitante de Boulogne-Billancourt revient sur sa participation : « _La conseillère connaissait parfaitement les logements qu’elle nous présentait et leurs problématiques spécifiques, en donnant des explications précises au cas par cas. Cette sortie est une façon amusante d’aborder les questions de rénovation énergétique de l’habitat._ » Si comme cette habitante, vous souhaitez en apprendre davantage sur les problématiques énergétiques d’un logement, rejoignez-notre équipe le 17 février prochain !

Entrée gratuite sur inscriptions

GPSO Energie vous emmène visualiser les déperditions de chaleur des copropriétés grâce à sa caméra thermique, dans les rues de Boulogne-Billancourt ! Maison de la Planète 72 allée du Forum à Boulogne Billancourt Boulogne-Billancourt Rives de Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T19:00:00 2022-02-17T21:00:00

