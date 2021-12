Chaville Chaville Chaville, Hauts-de-Seine Nuit de la thermographie, le jeudi 27 janvier à Chaville Chaville Chaville Catégories d’évènement: Chaville

**D’où vient cette sensation de froid en hiver, alors que le chauffage est en marche ? Par où s’échappe la chaleur de mon logement, et comment faire pour la conserver ? Pour vous aider à comprendre le phénomène des déperditions de chaleur, GPSO Energie vous emmène en balade nocturne dans les rues de Chaville avec sa caméra thermique !** Les images thermographiques, rendent visible la température des différentes surfaces d’un bâtiment : à l’aide de différentes couleurs, vous pourrez ainsi visualiser les changements de température au sein d’un même logement (maisons individuelles et copropriétés), et ainsi comprendre d’où viennent les déperditions de chaleur, (responsables des sensations de froid, mais aussi du coût élevé de certaines factures). Vous découvrirez également les solutions envisageables pour améliorer votre confort thermique, des écogestes, aux travaux de rénovation énergétique : notre conseillère énergie FAIRE vous orientera vers les meilleures pratiques.

Entrée gratuite sur inscription

