Nuit de la thermographie - Le Chillou, 19 janvier 2023

Inscrivez-vous pour la nuit de la thermographie organisée par la Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet le jeudi 19 janvier sur la commune LE CHILLOU. Le principe est de faire réaliser un cliché de votre maison afin d'identifier les éventuelles déperditions thermiques que celle-ci génère. Pour vous inscrire, envoyez un mail à mairie-lechillou@cc-avt.fr ou téléphonez à la mairie au 05 49 64 61 57 avant le 12 janvier. Gratuit et ouvert à tous.

