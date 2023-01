Nuit de la thermographie Availles-Thouarsais Availles-Thouarsais Availles-Thouarsais Catégories d’Évènement: Availles-Thouarsais

Inscrivez-vous pour la nuit de la thermographie organisée par la Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet le jeudi 26 janvier sur la commune d'Availles-Thouarsais. Le principe est de faire réaliser un cliché de votre maison afin d'identifier les éventuelles déperditions thermiques que celle-ci génère. Pour vous inscrire, envoyez un mail à mairie-availles@cc-avt.fr ou téléphonez à la mairie au 05 49 64 77 08 jusqu'au 19 janvier. Gratuit et ouvert à tous.

