Nantes Maison de quartier des Dervallières Accoord Loire-Atlantique, Nantes Nuit de la Teranga #3 Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nuit de la Teranga #3 Maison de quartier des Dervallières Accoord, 4 décembre 2021, Nantes. 2021-12-04

Horaire :

Gratuit : non 5 € à 18h – Expo-vente de la créatrice Amina Relookingà 19h – Spectacle de danse Diola avec l’association Diaspora Grooveà 20h – Présentation de la collection Amina Relooking au son de la kora de Vieux Cissokhoà 21h – Soirée sénégalaise “spéciale rétro” avec DJ Sene de la radio Dakarmusique Organisé par l’association Art à Conter. Maison de quartier des Dervallières Accoord adresse1} Dervallières – Zola Nantes 44100 Dervallières – Zola 02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de quartier des Dervallières Accoord Adresse 5 Rue Auguste Renoir Ville Nantes lieuville Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes