Salle polyvalente rue de la Gare Dompaire Vosges rue de la Gare Salle polyvalente

62 EUR

9ème nuit de la Saint Sylvestre repas dansant animé par Anthony Pageot Événementiel

Menu adulte : 62€ – kir et ses mignardises – pressé de veau, magret de canard et foie gras – gravlax de saumon confi, crème de balsamique et sésame noir – trou lorrain – tendre de volaille au touche d’automne et morilles, tuile au parmesan – assiette de fromages et salade – parfait aux fruits rouges et éclat de meringue – café – soupe à l’oignon.

Menu enfant (-de 12 ans) : 25 € – Terrine champêtre – cassolette de volailles et gratin dauphinois – tiramisu au nutella.

Réservation avant le 5 Décembre.

+33 6 19 40 48 22

Anthony Pageot Événementiel

