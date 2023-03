Nuit de la Saint Patrick Mutzig Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig Mutzig Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Mutzig

Nuit de la Saint Patrick, 11 mars 2023, Mutzig Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig Mutzig. Nuit de la Saint Patrick 16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

2023-03-11 – 2023-03-11 Mutzig

Bas-Rhin Mutzig EUR C’est le rendez-vous événement du Printemps : la Nuit de la Saint-Patrick ! Musique et danse. Voici en deux mots ce qui pourrait résumer la fête de la Saint Patrick en Irlande (Saint Patrick’s Day en anglais). C’est à New

York que se déroule habituellement la plus grande parade pour la Saint-Patrick, avec plus de deux millions de spectateurs sur la Cinquième

avenue. À Chicago, la mairie colore chaque année la rivière en vert fluorescent. Val’Event vous propose de célébrer cette fête depuis le Dôme de Mutzig ! Faites d’abord la rencontre du groupe Highland Dragoons spécialiste des sonorités irlandaises ! Puis poursuivez la fête avec Soldat Louis !

Laissez-vous transporter en Irlande le temps d’une soirée ! Placement libre – catégorie 1 debout – catégorie 2 assis dans les gradins. +33 3 88 38 11 61 Mutzig

dernière mise à jour : 2023-02-20 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Mutzig Autres Lieu Mutzig Adresse 16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig Ville Mutzig Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig Mutzig lieuville Mutzig Departement Bas-Rhin

Mutzig Mutzig Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig Mutzig Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mutzig office de tourisme region de molsheim-mutzig mutzig/

Nuit de la Saint Patrick 2023-03-11 was last modified: by Nuit de la Saint Patrick Mutzig 11 mars 2023 16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin Bas-Rhin Mutzig Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

Mutzig Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig Mutzig Bas-Rhin