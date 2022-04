Nuit de la Saint-Jean – Manoir du Tourp

Nuit de la Saint-Jean – Manoir du Tourp, 25 juin 2022, . Nuit de la Saint-Jean – Manoir du Tourp

2022-06-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-25 Venir vivre une soirée chaleureuse et féérique placée sous le signe de la convivialité. Chacun sera invité à entrer dans la danse lors du bal folk organisé au milieu de la cour du manoir. A la tombée de la nuit, la soirée se poursuivra avec la Compagnie ? Enfin, la clôture de la soirée se fera autour de l’embrasement du traditionnel bucher de la Saint Jean.

20h30 : bal folk ;

22h30 : spectacle de feu ;

23h00 : feu de la Saint Jean.

A partir de 20h30 – Entrée libre – Grillades, frites, dessert, buvette. Possibilité de manger sur place, dans une ambiance de guinguette de village. Venir vivre une soirée chaleureuse et féérique placée sous le signe de la convivialité. Chacun sera invité à entrer dans la danse lors du bal folk organisé au milieu de la cour du manoir. A la tombée de la nuit, la soirée se poursuivra avec la… Venir vivre une soirée chaleureuse et féérique placée sous le signe de la convivialité. Chacun sera invité à entrer dans la danse lors du bal folk organisé au milieu de la cour du manoir. A la tombée de la nuit, la soirée se poursuivra avec la Compagnie ? Enfin, la clôture de la soirée se fera autour de l’embrasement du traditionnel bucher de la Saint Jean.

20h30 : bal folk ;

22h30 : spectacle de feu ;

23h00 : feu de la Saint Jean.

A partir de 20h30 – Entrée libre – Grillades, frites, dessert, buvette. Possibilité de manger sur place, dans une ambiance de guinguette de village. dernière mise à jour : 2022-04-24 par OT La Hague

Détails Autres Lieu Adresse lieuville