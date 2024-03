Nuit de la Physique-Physique et Sport Cinéma le Grand Rex Paris, mardi 2 avril 2024.

Le mardi 02 avril 2024

de 18h00 à 22h25

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit

Avec plus de physique, plus de médailles!

Cette soirée grand public gratuite et ouverte à toutes et à tous montrera les liens entre la physique et le sport, ou comment la compréhension fine des phénomènes physiques permet d’améliorer les performances sportives. Elle comprendra de 18h à 22H30 conférences, débat, table ronde, reportages, jeux et la projection d’un film « L’Ecossais volant » (2006) retraçant l’histoire vraie d’un cycliste qui a battu le record du monde de l’heure grâce à la physique!

Cinéma le Grand Rex 1 Boulevard Poissonière 75002

Contact : https://sfpnet.fr/nuit-de-la-physique-theme-physique-et-sport-a-paris

Société Française de Physique