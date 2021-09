Paris La Philharmonie de Paris - Le studio île de France, Paris Nuit de la percussion La Philharmonie de Paris – Le studio Paris Catégories d’évènement: île de France

Tambour Quartet (Égypte, Brésil, Inde, Italie) – Les griots Diabaté (Mali, France) – Musique / Performance Cette vibrante Nuit de la percussion réunit le Tambour Quartet, un ensemble axé autour de quatre tambourins emblématiques des musiques du monde, et les griots Diabaté en compagnie de Roger Raspail, qui interprètent des rythmes mandingues et guadeloupéens. Tambour Quartet (Égypte, Brésil, Inde, Italie) – Les griots Diabaté (Mali, France) Lien de l’événement : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/22628-nuit-blanche-nuit-de-la-percussion?itemId=116073 Nuit Blanche -> Nuit Blanche La Philharmonie de Paris – Le studio 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (375m) 5 : Hoche (675m) Ligne 75 : Panthéon – Porte de Pantin Ligne 151 : Bondy-Jouhaux-Blum – Porte de Pantin Ligne E : station Pantin T3b : station Porte de Pantin

