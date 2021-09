Saint-Nicolas-des-Biefs Saint-Nicolas-des-Biefs Allier, Saint-Nicolas-des-Biefs Nuit de la Madeleine 8ème édition Saint-Nicolas-des-Biefs Saint-Nicolas-des-Biefs Catégories d’évènement: Allier

Nuit de la Madeleine 8ème édition Saint-Nicolas-des-Biefs, 2 octobre 2021, Saint-Nicolas-des-Biefs. Nuit de la Madeleine 8ème édition 2021-10-02 19:30:00 19:30:00 – 2021-10-02 23:55:00 23:55:00 Plateau de la Verrerie Foyer de ski de fond

Course et marche nocturnes. nuitdelamadeleine@gmail.com +33 6 84 38 94 45 http://roanne.ffcam.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-24 par

