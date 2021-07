Nuit de la lune Bougon, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Bougon.

Nuit de la lune 2021-07-20 19:30:00 – 2021-07-20 23:30:00 Musée des Tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle

Bougon Deux-Sèvres Bougon

Nuit de la lune

Mardi 20 juillet, de 19h30 à 23h30

Rejoignez nous pour une soirée plongée dans les merveilles du ciel d’été.

Présentation par un animateur de la Bêta-Pi autour de la Lune. Fabrication et utilisation de cartes du ciel qui vous permettront de vous repérer dans la voûte céleste et manipulation de matériel autour de l’astronomie et de télescopes.

Chacun est libre d’amener ses jumelles, télescopes, transats pour observer et bien s’installer une fois la nuit tombée.

En collaboration avec l’association La Bêta-Pi

Places limitées, réservation obligatoire au 05 49 05 12 13

Nuit de la lune

Mardi 20 juillet, de 19h30 à 23h30

Rejoignez nous pour une soirée plongée dans les merveilles du ciel d’été.

Présentation par un animateur de la Bêta-Pi autour de la Lune. Fabrication et utilisation de cartes du ciel qui vous permettront de vous repérer dans la voûte céleste et manipulation de matériel autour de l’astronomie et de télescopes.

Chacun est libre d’amener ses jumelles, télescopes, transats pour observer et bien s’installer une fois la nuit tombée.

En collaboration avec l’association La Bêta-Pi

Places limitées, réservation obligatoire au 05 49 05 12 13

+33 5 49 05 12 13

Nuit de la lune

Mardi 20 juillet, de 19h30 à 23h30

Rejoignez nous pour une soirée plongée dans les merveilles du ciel d’été.

Présentation par un animateur de la Bêta-Pi autour de la Lune. Fabrication et utilisation de cartes du ciel qui vous permettront de vous repérer dans la voûte céleste et manipulation de matériel autour de l’astronomie et de télescopes.

Chacun est libre d’amener ses jumelles, télescopes, transats pour observer et bien s’installer une fois la nuit tombée.

En collaboration avec l’association La Bêta-Pi

Places limitées, réservation obligatoire au 05 49 05 12 13

Musée des tumulus de Bougon

dernière mise à jour : 2021-06-22 par