Moselle L’association ANVOL vous invite à une soirée lecture à se faire peur : venez en pyjama , pilou-pilou, tenue de nuit et apportez vos livres préférés sur le thème de la peur pour des lectures libres. Une animation « Pictionnary » sera proposée, en rapport au thème. AnVol57330@gmail.com +33 3 82 50 27 72 https://anvol.wordpress.com/ Mille Clubs 11 rue des Écoles Volmerange-les-Mines

