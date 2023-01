NUIT DE LA LECTURE Vittel Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vosges Théâtre musical pour les tout-petits par la compagnie ApiQuenotte.

A travers le théâtre d’objet, la musique, la danse, les artistes racontent avec poésie et amusement cet endroit fantasmé dans lequel nous sommes tous emplis de lumière, de mouvements et de sons. mediatheque@ville-vittel.fr +33 3 29 08 98 53 https://vittel.bibli.fr/ Vittel

