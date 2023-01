Nuit de la lecture Verquières Verquières Verquières Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Verquières A la tombée de la nuit, la médiathèque ouvrira ses portes pour un moment de frissons.

Vous pourrez partager une lecture, écouter ou raconter une histoire en lien avec le thème de la soirée.

Nous jouerons aussi au « Loup-garou », au « Dixit » ou tout autre jeu pouvant évoquer la peur.



Auberge espagnole (chacun apporte de quoi boire et de quoi manger) pour plus de convivialité.

On vous attends nombreux… et tremblants. Nuit de la lecture à la médiathèque de Verquières. +33 4 90 90 99 57 Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières

